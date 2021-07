Bệnh xá Công an tỉnh tham gia test nhanh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thắt chặt thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch đối với một số địa phương, sáng ngày 11/7/2021, Công an tỉnh đã cử đoàn công tác với 06 y bác sĩ thuộc bệnh xá Công an tỉnh đến hỗ trợ chốt kiểm soát phòng, chống dịch của huyện Châu Thành để kiểm tra nhanh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 80, ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Theo kế hoạch, lực lượng y bác sĩ thuộc bệnh xá Công an tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện Châu Thành trong những ngày tiếp theo.

CTV: Đoàn Diểu