Bắt quả tang đối tượng sử dụng xung điện bắt thủy sản

Từ đầu mùa nước đến nay, Công an phường An Bình B, TP.Hồng Ngự đã tổ chức 2 đợt ra quân tuần tra, kiểm soát địa bàn về đánh bắt thủy sản. Qua đó, đã phát hiện 4 trường hợp đánh bắt thủy sản có sử dụng xung điện sai quy định.

Gần đây nhất, lúc 7giờ 30 phút, ngày 20/10, có 3 đối tượng dùng xung điện đánh bắt thủy sản đã bị phát hiện xử lý.

Thời gian trên, tại cánh đồng ngập nước, thuộc khóm An Lộc, phường An Bình A, lực lượng Công an phường kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng, sử dụng lưới kéo có kích cỡ mắc lưới nhỏ và xung điện để đánh bắt thủy sản. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật liên quam.

Hoàng Long/THĐT