Bắt quả tang 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Tháp Mười phối hợp với Công an thị trấn Mỹ An, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là hứa hẹn với bị hại về việc mình có thể giúp một số vụ việc liên quan thủ tục pháp lý và không bị xử lý sai phạm.

Hai đối tượng gồm Phạm Duy Anh (37 tuổi) và Hoàng Đình Trọng (50 tuổi), cùng ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cả 2 bị bắt tại một quán giải khát ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Lúc này, cả hai bị phát hiện đang nhận 100 triệu đồng của một trường hợp nhằm hứa hẹn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chạy tội không bị xử lý hành chính.

Qua công tác đấu tranh, Trọng và Anh còn thừa nhận hứa hẹn với các bị hại về việc có mối quan hệ với một số lãnh đạo tỉnh và Trung ương, có thể giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lo không bị xử lý hành chính. Qua đó, chiếm đoạt 480 triệu đồng của người dân trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

CTV: Đoàn Diểu/THĐT