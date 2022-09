Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị phát hiện, bắt giữ tại TP.Hồng Ngự.

Vào khoảng 18 giờ 10 phút, ngày 07/9, lực lượng Công an thành phố Hồng Ngự, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp bất ngờ kiểm tra tại căn nhà số 116 đường Trần Phú và nhà trọ Tín Phúc, thuộc phường An Lộc. Tại đây, phát hiện 1 nhóm (5 đối tượng) cùng ngụ tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ số tiền gần 20 triệu đồng và nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng như: Sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, giấy ghi nợ.

Qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trên các địa bàn thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông.

CTV Đoàn Diểu/THĐT