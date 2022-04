Bắt nhanh đối tượng trộm sau 4 giờ gây án

Trên địa bàn thành phố Hồng Ngự vừa xảy ra vụ trộm xe máy, chỉ sau 4 giờ truy tìm, công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng trộm.

Cụ thể, sáng ngày 20/4, Công an phường An Bình A, tiếp nhận tin báo của bị hại mất trộm 1 xe máy. Hơn 4 giờ đồng hồ truy tìm sau đó, Công an thành phố Hồng Ngự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Quốc Tuấn, sinh năm 2001, ngụ phường An Bình A. Qua đấu tranh, khai thác, Tuấn khai nhận có nhờ một người bạn ngụ cùng địa phương chở mình đi đến nhà bị hại để lấy trộm xe máy.

Tài sản mất trộm đã được thu hồi kịp thời và tạm giữ hình sự Nguyễn Lâm Quốc Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng còn lại để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Đoàn Diểu/THĐT