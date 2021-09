Bắt giữ đối tượng bị truy nã 25 năm lẫn trốn

Một đối tượng bị truy nã vì trộm cắp, lẫn trốn sau 25 năm vẫn bị bắt.

Đối tượng là Trần Lệ Tuyết, sinh năm 1978, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Bị can Tuyết khai, trước đây có làm thuê cho một gia đình ngụ quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Vào năm 1996, lợi dụng chủ nhà sơ hở Tuyết đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng các loại và bỏ trốn ở nhiều nơi.

Mới đây, Công an huyện Tháp Mười đã bắt giữ đối tượng Tuyết theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 5, TP.Hồ Chí Minh năm 1996 về tội trộm cắp tài sản. Công an huyện Tháp Mười đã bàn giao bị can cho Công an quận 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

CTV Đoàn Diểu/THĐT