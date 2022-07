Bắt đối tượng truy nã sau 1 năm phạm tội

Công an TP.Cao Lãnh phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng truy nã.

Đối tượng là Võ Thanh Tuấn Em, sinh năm 1986, ngụ huyện Thanh Bình. Ngày 17/7/2021, Tuấn Em thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm 3 điện thoại di động, 1 xe mô tô và 1 đồng hồ đeo tay ở công trình đang thi công của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can, Tuấn Em đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 28/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cao Lãnh đã ra Quyết định truy nã bị can. Sau thời gian lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn Em tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

CTV Thanh Thảo/THĐT