Bắt đối tượng truy nã, nhiễm HIV thời kỳ cuối, nghi nhiễm Covid-19

Một đối tượng truy nã, nhiễm HIV giai đoạn cuối và là người nghi nhiễm Covid-19 bỏ trốn tại nơi theo dõi. Lực lượng kiểm soát dịch đã kịp thời truy bắt khi đối tượng cố tình lẫn trốn.

Khoảng 11 giờ, ngày 21/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 80, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Tổ công tác phát hiện một đối tượng nghi vấn đang đu bám trên xe tải nên tiến hành truy đuổi.

Khi phương tiện dừng lại, Tổ công tác yêu cầu đối tượng xuống xe và xác minh thông tin nhưng đối tượng nhảy xuống sông bơi về phía ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Công an xã An Hiệp phối hợp với Tổ công tác bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho Công an TP.Sa Đéc xử lý.

Đối tượng là Thái Văn Thanh, sinh năm 1974, tạm trú phường 3, TP.Sa Đéc. Thanh là đối tượng truy nã của Công an TP.Sa Đéc về hành vi trộm cắp tài sản. Do là đối tượng nghi nhiễm Covid-19 và nhiễm HIV thời kỳ cuối nên Thanh được đưa vào khu theo dõi nhưng lại tiếp tục bỏ trốn.

CTV Thanh Thảo/THĐT