Bắt đối tượng trộm sau nửa giờ điều tra

Không người trông coi, một đối tượng trộm tài sản trị giá hàng triệu đồng của người dân. Đối tượng cũng nhanh chóng bị phát hiện sau khoảng nửa giờ điều tra.

Vào lúc 7 giờ 70 phút, ngày 17/5, Công an huyện Tháp Mười nhận được tin báo của người dân ở thị trấn Mỹ An bị mất trộm. Tài sản bị trộm là 2 bình ắc quy, 1 cóc đề của 2 chiếc Kobe có giá trị trên 6 triệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nửa giờ sau, Công an huyện đã xác định được đối tượng là Đặng Hoàng Quốc, sinh năm 1979, ngụ tại địa phương.

Qua đấu tranh, khai thác, Quốc khai nhận phát hiện 2 chiếc không có người trông coi nên đã lén lấy trộm số tài sản trên. Sau đó, đem về nhà cất giấu. Lực lượng Công an đã thu hồi được toàn bộ số tang vật của vụ trộm.

CTV Thanh Thảo/THĐT