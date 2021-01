Bắt đầu cấp căn cước công dân giai đoạn 1 đến ngày 01/7/2021

Sáng ngày 01/01/2021, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động và Ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự buổi lễ.

Việc triển khai cấp căn cước công dân bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 01/7/2021. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu phấn đấu cấp trên 800.000 thẻ căn cước công dân cho người dân.

Ngay sau Lễ phát động, lực lượng công an đã tiến hành thu nhận hồ sơ để cấp căn cước công dân cho đại diện lãnh đạo và nhân dân trong đợt đầu tiên.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, lực lượng công an sẽ tiếp tục thu nhận hồ sơ đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và sinh viên. Các đối tượng còn lại sẽ được thông báo sau. Đồng thời, khi có chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh sẽ thông báo việc cấp căn cước công dân và thu lệ phí.

Thượng tá Trần Thanh Phong – Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khi làm căn cước công dân người dân cần chuẩn bị sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với trường hợp, công dân chưa có ngày sinh, tháng sinh cần đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn, bổ sung thông tin này khi thực hiện cấp căn cước.

Căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ tích hợp được nhiều loại thông tin khác nhau. Qua đó, người dân khi giao dịch hành chính, giao dịch dân sự sẽ không phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khác, phiền hà như trước đây.

Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; và Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hai dự án công nghệ thông tin cấp quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn xã hội nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số.

CTV Thanh Mỹ/THĐT