Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối ngày 06/7/2021

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 06/7/2021.

1. Số liệu dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

1.1. Số ca mắc/nghi mắc mới tính từ 12 giờ ngày 06/7/2021 đến 18 giờ ngày 06/7/2021: 39 ca, trong đó:

– Có 08 ca đang cách ly tập trung, cụ thể:

+ 01 ca tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (liên quan Công ty May 6).

+ 01 ca tại Khu dân cư Tân Thuận, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc.

+ 03 ca tại Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành.

+ 03 ca địa chỉ tại huyện Lai Vung gồm: 01 ca tại xã Hòa Thành (liên quan Xí nghiệp May 6); 01 ca tại Khóm 3, thị trấn Lai Vung (liên quan đến BN14437 – người có tiếp xúc với BN 15182 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc); 01 ca tại Tân Định, xã Tân Thành (F1 của 01 bệnh nhân cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh).

– Tại huyện Châu Thành: 31 ca, gồm:

+ 25 ca tại khu vực phong tỏa ở ấp Tân Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

+ 06 ca tại ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.

1.2. Tổng số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 05/7/2021 đến 18 giờ ngày 06/7/2021: 49 ca.

Cộng dồn số ca mắc/nghi mắc: 385 ca (từ ngày 24/6/2021: 355 ca).

1.3. Số trường hợp F1: 1357.

1.4. Số trường hợp F2: 2198

2. Tình hình tại huyện Châu Thành

Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định cách ly tế:

– Xã An Nhơn: các ấp An Hòa, Tân An, Tân Hòa, các Tổ 1, 2 ấp Tân Phú, các Tổ 11, 12, 13, 14 ấp Tân Thạnh.

– Xã An Hiệp: ấp Tân Hòa.

– Xã Tân Nhuận Đông: các Tổ 01, 02, 03, 04, 05, 06 ấp Phú Nhuận; khu dân cư tập trung và các Tổ từ 08 đến 18 ấp Tân Lập.

– Phong tỏa khu trú khu vực có ca F0 ngoài các ấp đã phong tỏa.

– Trước tình hình dịch bệnh huyện Châu Thành diễn tiến nhanh, phức tạp, huyện đã tập trung mọi nguồn lực với sự hỗ trợ của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, sự tham gia của tình nguyện viên của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, đã cơ bản điều tra quản lý được đối tượng, test nhanh các đối tượng nguy cơ tại khu vực có nguy cơ cao để thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định nhằm phát hiện sớm các trường hợp dương tính, tiếp tục triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý triệt để không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng.

3. Hoạt động, chỉ đạo phòng chống dịch

– Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 315/UBND-THVX về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh nhằm chặn đứng, cắt đứt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; Gắn chặt việc truy vết thần tốc với xét nghiệm khẩn cấp để phát hiện sớm nhất các ca bệnh, ổ dịch, nguồn lây, trong đó phải xác định thời gian cụ thể truy vết các ca F1, F2; thời gian lấy mẫu, công bố kết quả xét nghiệm và thực hiện biện pháp cách ly một cách nhanh nhất; Xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19; Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; khuyến khích mua hàng qua online trên hệ thống cửa hàng, siêu thị trên địa bànTỉnh do Sở Công Thương công bố; Siết chặt việc quản lý người bệnh, thân nhân người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc phân luồng trong khám và điều trị bệnh; người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp; Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp; Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân và nhà máy,phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm 5K. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm xây dựng các phương án và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, cơ sở mình; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh, được phép tạm dừng hoạt động nếu không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và chịu trách nhiệm nhưng không quá 50% tổng số người lao động và phải bảo đảm các hoạt động diễn ra bình thường, thông tin, liên lạc phải thông suốt. Riêng cơ quan có bộ phận tiếp xúc với người dân, giải quyết thủ tục hành chính, lực lượng vũ trang và ngành y tế đảm bảo 100% quân số.

– Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Y tế về việc chuyển bệnh nhân, thân nhân đủ tiêu chuẩn từ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về tiếp tục cách ly tại nhà và thống nhất danh sách 128 người bệnh, thân nhân người bệnh tại các khoa: Tim mạch – Lão khoa, Liên chuyên khoa về cách ly tại nơi cư trú để quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định.

– Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò thành lập khu cách ly tập trung để thu dung, khám, sàng lọc, theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa khám bệnh (Cơ sở 2) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

Link gốc