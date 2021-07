Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối ngày 03/7/2021

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 03/7/2021.

1. Số liệu dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

– Tổng số ca nghi mắc mới từ 18 giờ ngày 02/7/2021 đến 18 giờ ngày 03/7/2021: 51 ca; gồm:

+ 36 ca nghi mắc mới được phát hiện trong các cơ sở cách ly tập trung; cụ thể, liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc: 20 ca; Xí nghiệp May 6: 04 ca; Ngân hàng Agribank huyện Châu Thành: 12 ca.

+ Trong khu vực phong tỏa: không phát hiện ca mắc mới.

+ Có 15 trường hợp đang được điều tra dịch tễ (ổ dịch mới).

– Cộng dồn: đến nay 188 ca mắc/nghi mắc (tính từ ngày 24/6 đến nay: 158 ca).

– Tử vong: 01 trường hợp.

– Số trường hợp F1 (mới/cộng dồn): 52/1029.

– Số trường hợp F2: 1248.

2. Hoạt động, chỉ đạo mới

– Sáng ngày 03/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và thành phố Sa Đéc làm việc với Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Sa Đéc.

– Cũng trong ngày hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang, Đoàn Tấn Bửu kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại thành phố Sa Đéc và các huyện: Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung và Cao Lãnh.

– Ngày 02/7, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã thực hiện phong tỏa 03 ấp: An Hòa, Tân An và Tân Hòa thuộc xã An Nhơn.

– Ngành chức năng đã và đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm để test nhanh kháng nguyên Covid-19 để sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng tại các huyện có nguy cơ cao và rất cao tại các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và thành phố Sa Đéc.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

