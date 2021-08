Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 28/8/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 28/8, đã xét nghiệm RT-PCR 5.195 mẫu (1.883 mẫu đơn, 3.312 mẫu gộp) cho 33.374 người và test nhanh 3.858 mẫu (3.671 mẫu đơn, 187 gộp) cho 4.045 người. Kết quả khẳng định có 143 ca dương tính (tăng 21 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể: 79 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (tăng 34 ca so với hôm qua); 27 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 34 so với hôm qua); 37 ca trong cộng đồng (tăng 21 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc, cụ thể:

+ Thành phố Sa Đéc 35 ca: 06 ca Khóm 1, Phường 1; 14 ca Khóm 2, 01 ca khóm Hòa Khánh, Phường 2; 01 ca khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông; 10 ca ấp Phú Thuận, 03 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông.

+ Huyện Lấp Vò 01 ca ở ấp Hưng Mỹ Đông, xã Long Hưng A.

+ Huyện Tân Hồng 01 ca ở ấp Công Tạo, xã Bình Phú.

– Tổng số ca dương tính 6.747 ca.

– Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.181 ca.

– Số bệnh nhân xuất viện 174 ca trong ngày (giảm 54 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 4.433 ca.

– Số ca tử vong 04 ca trong ngày (tăng 03 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 129 ca.

Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành

– Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tháp Mười, Cao Lãnh.

– Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Sa Đéc.

– Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp đã đến giám sát hoạt động xét nghiệm tầm soát tại thành phố Cao Lãnh.

– Trong ngày, Sở Y tế ban hành các văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể:

+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện hỗ trợ về công tác y tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện 04 tại chỗ (đối với các doanh nghiệp chưa có bố trí y tế cơ quan hoặc khi các doanh nghiệp có nhu cầu).

+ Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

Link gốc