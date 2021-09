Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 26/9/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 26/9, đã xét nghiệm RT-PCR 5.020 mẫu (916 mẫu đơn, 4.104 mẫu gộp) cho 40.178 người và test nhanh 4.022 mẫu (3.828 mẫu đơn, 194 gộp) cho 4.216 người. Kết quả khẳng định có 10 ca dương tính (tăng 04 so ngày hôm qua), cụ thể: – 02 ca trong các cơ sở cách ly y tế (giảm 02 ca so với hôm qua). – 04 ca trong các cơ sở điều trị. – 04 ca trong các khu vực phong tỏa (tăng 03 ca so với hôm qua). Quản lý đối tượng cách ly – Số cách ly trong ngày: 57 người (giảm 55 trường hợp so với ngày hôm qua). – Số hoàn thành cách ly trong ngày: 211 người (tăng 66 trường hợp so với ngày hôm qua). – Tổng số đang quản lý: 2.425 người (giảm 154 trường hợp so với ngày hôm qua). Khu cách ly, cơ sở điều trị – Cơ sở điều trị/bệnh viện dã chiến: 23 cơ sở. – Khu cách ly tại 12 huyện, thành phố: 37 khu. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 08 khu theo dõi sức khỏe người dân từ TP Hồ Chí Minh, vùng dịch về tỉnh Đồng Tháp (theo dõi 7 ngày), với tổng khả năng tiếp nhận 344 người và đang thực hiện theo dõi 201 người (tăng 05 người so với hôm qua). Kết quả điều trị – Tổng số ca dương tính: 8.261 ca. – Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 528 ca (giảm 65 ca so với hôm qua). – Số bệnh nhân xuất viện: 74 ca trong ngày (tăng 28 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 7.519 ca. – Số ca tử vong: 01 ca trong ngày (tăng 01 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 207 ca. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 Tính đến ngày 26/9/2021, tỉnh đã tiêm được 422.474 liều (tiêm mũi 1: 326.397 liều, đạt 27,63% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 96.077 liều, đạt 8,13% dân số tỉnh). Đánh giá mức độ kiểm soát dịch Covid-19 cấp huyện Tính đến ngày 25/9/2021, có 02 địa phương (Tam Nông, Tháp Mười) cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 (từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc cộng đồng) và 04 địa phương cũng chưa có ca mắc cộng đồng từ 07 ngày trở lên (Lấp Vò, huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tân Hồng). Thực hiện chính sách hỗ trợ Trong ngày, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, gồm: – Lao động tự do: 3.401 người với số tiền trên 5,1 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 82.975 người, với tổng số tiền trên 124,4 tỷ đồng. – Hộ kinh doanh: 689 hộ với số tiền trên 02 tỷ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 3.748 hộ, với tổng số tiền trên 11,2 tỷ đồng. Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành – Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. – Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. – Tổ Điều phối vắc xin đã có văn bản phân bổ 200.000 liều vắc xin Vero Cell (đợt 14) cho 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố để tổ chức tiêm các đối tượng người từ đủ 18 tuổi trở lên và trong đó, ưu tiên cho các nhóm đối tượng sau: Người dân trong vùng có dịch; công nhân lao động tại các doanh nghiệp, công ty đạt 4 tại chỗ, công ty tái lập sản xuất và công nhân thi công các công trình; nông dân lao động sản xuất, người điều khiển phương tiện vận chuyển đường bộ và đường thuỷ. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có áp dụng một số quy định ở mức cao hơn và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP