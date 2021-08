Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 22/8/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 22/8/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 3.237 mẫu (1.971 mẫu đơn, 1.266 mẫu gộp) cho 17.756 người và test nhanh 10.142 (4.241 mẫu đơn, 5.901 mẫu gộp) cho 16.043 người. Kết quả khẳng định có 142 ca dương tính (tăng 33 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 51 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (tăng 05 ca so với hôm qua); 46 ca trong khu vực phong tỏa (tăng 12 so với hôm qua); 45 ca trong cộng đồng (tăng 16 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Các ca trong cộng đồng ngụ tại:

+ Huyện Lai Vung: 21 ca (01 ca ấp Định Mỹ, xã Định Hòa; 13 ca ấp Hòa Bình, xã Long Thắng; 01 ca ấp Hòa Định, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Phước; 02 ca Khóm 1, thị trấn Lai Vung; 03 ca ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới).

+ Thành phố Sa Đéc: 19 ca (01 ca ấp Phú An, 07 ca ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông; 01 ca khóm Tân Thuận, phường An Hòa; 07 ca Khóm 2, 02 ca Khóm 4, Phường 1; 01 ca khóm Hòa Khánh, Phường 2).

+ Huyện Cao Lãnh: 04 ca (03 ca ấp 3, xã Bình Hàng Trung; 01 ca ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh).

+ Huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp An Phú, xã An Khánh.

Tổng số ca dương tính: 6.011 ca.

– Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 2.355 ca.

+ Số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ: 2.136 ca.

+ Số trường hợp triệu chứng trung bình: 105 ca.

+ Số trường hợp bệnh nặng: 75 ca.

+ Số trường hợp rất nặng: 39 ca.

– Số bệnh nhân xuất viện: 122 ca trong ngày (tăng 07 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 3.536 ca.

– Số ca tử vong: 04 ca trong ngày (giảm 02 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 116 ca.

Đánh giá mức độ nguy cơ

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 13 xã (giảm 1).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 25 xã (giảm 10).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 36 xã (tăng 2).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 69 xã (tăng 9).

Thực hiện chính sách hỗ trợ:

– Trong ngày các huyện, thành phố đã chi hỗ trợ cho 1.123 lao động tự do, nâng tổng số lao động đến nay được hỗ trợ là 48.623 người, với tổng số tiền 73 tỷ đồng.

– Huyện Cao Lãnh đã chi hỗ trợ tiền ăn cho 1.549 người đang cách ly (F1), trong đó có 242 trẻ em dưới 16 tuổi, với tổng số tiền 1,591 tỷ đồng.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

* Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ thôi nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long.

* Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành Cao Lãnh.

* Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự.

* Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đến giám sát một số điểm lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát dịch Covid-19 và các khu phong toả tại các huyện khu vực biên giới: Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản gửi các huyện, thành phố về việc thống nhất các nội dung tiếp nhận gạo hỗ trợ cho người dân.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP