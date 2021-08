Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 21/8/2021

Cụ thể, có 46 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 34 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 11 so với hôm qua), 29 ca trong cộng đồng (giảm 28 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc. Các ca trong cộng đồng gồm: 19 ca ở huyện Lai Vung (02 ca ấp Long Bình, xã Hòa Long; 05 ca ấp Hòa Bình, 01 ca ấp Long Định, xã Long Thắng; 01 ca ấp Tân Phong, xã Phong Hòa; 01 ca ấp Định Hòa, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Hòa Định, 03 ca ấp Thới Mỹ 1, 05 ca ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới); 06 ca ở thành phố Sa Đéc (01 ca khóm Tân An, phường An Hòa; 01 ca Khóm 2, Phường 1; 01 ca Khóm 1, 01 ca khóm Hòa Khánh, Phường 2; 01 ca ấp Phú Long, 01 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông); 04 ca ở thành phố Cao Lãnh (03 ca Khóm 4, Phường 11; 01 ca ấp Đông Bình, xã Hòa An). Trong ngày có 712 người hoàn thành cách ly (giảm 712 trường hợp so với ngày hôm qua). Tổng số người cách ly đang quản lý là 6.221 người (tăng 53 trường hợp so với ngày hôm qua). Tổng số ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 5.869 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 2.339 ca. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 115 ca trong ngày (tăng 13 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn đến nay là 3.414 ca. Số ca tử vong trong ngày là 06 ca (tăng 05 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn đến nay 112 ca. Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng cấp huyện, tổng số hộ trên địa bàn tỉnh là 431.849 hộ, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm (đại diện hộ) là 398.165 hộ, đạt tỷ lệ 92%. Ngoài ra, một số địa phương đã đạt tỷ lệ 100% đại diện hộ nhưng vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc thêm đợt 2 hoặc đợt 3 đến ngày 22/8/2021 như: Huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Lai Vung, thành phố Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc. Đánh giá và dự báo mức độ nguy cơ dịch Covid-19 cấp xã, số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao” 14 xã (tăng 01 xã); số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao” 35 xã (tăng 01 xã); số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ” 34 xã (giảm 02 xã); số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới” 60 xã. Trong ngày các huyện, thành phố đã chi hỗ trợ cho 1.090 lao động tự do, nâng tổng số lao động đến nay được hỗ trợ là 47.500 người, với tổng số tiền 71,2 tỷ đồng. *Một số hoạt động chỉ đạo, điều hành: – Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch; công tác lấy mẫu xét nghiệm và động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh. – Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Sa Đéc. – Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thực hiện Công điện số 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. – Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị ban hành Quyết định tiếp nhận và phân bổ 5.883,465 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dữ trữ quốc gia cho tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. – Các thành viên Tổ Công tác 229 tiếp tục tăng cường đi khảo sát thực tế để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo củng cố các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khảo sát, xây dựng phương án giữ chặt, mở rộng các “vùng xanh” trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

Link gốc