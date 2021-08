Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 17/8/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 17/8, đã xét nghiệm RT-PCR 5.194 mẫu (1.750 mẫu đơn, 3.444 mẫu gộp) cho 34.852 người và test nhanh 5.346 (4.413 mẫu đơn, 933 mẫu gộp) cho 6.296 người. Kết quả khẳng định có 171 ca dương tính (tăng 13 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, 76 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (trong đó, có 01 ca nhập cảnh); 73 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 20 so với hôm qua); 22 ca trong cộng đồng (không thay đổi so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Các ca trong cộng đồng tại:

+ Huyện Châu Thành 14 ca: 06 ca ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình; 02 ca ấp Tân Thuận, 01 ca ấp Tân Phú, 01 ca ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung; 02 ca ấp Tân Hòa, xã Tân Phú; 01 ca ấp An Hòa, xã An Nhơn; 01 ca ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông.

+ Thành phố Sa Đéc 04 ca: 01 ca khóm Hòa Khánh, Phường 2; 01 ca ấp Phú Thành, 01 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông; 01 ca ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây.

+ Huyện Lấp Vò 03 ca: 01 ca ấp An Thạnh, xã Bình Thành; 01 ca ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A; 01 ca ấp Hưng Mỹ Đông, xã Long Hưng A.

+ Huyện Lai Vung: 01 ca 01 ca ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa.

Quản lý đối tượng cách ly

– Số cách ly trong ngày: 652 người (giảm 53 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Số hoàn thành cách ly trong ngày: 714 người (tăng 197 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Tổng số đang quản lý: 6.024 người (tăng 62 trường hợp so với ngày hôm qua).

Kết quả điều trị

– Tổng số ca mắc cộng dồn: 5.388 ca.

– Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 2.361 ca (2.152 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ; 89 ca triệu chứng trung bình; 84 ca bệnh nặng; 36 ca rất nặng.

– Số bệnh nhân xuất viện: 114 ca trong ngày (giảm 52 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 2.920 ca.

– Số ca tử vong: 03 ca trong ngày (tăng 02 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 104 ca.

Mức độ nguy cơ dịch Covid-19

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 13 xã (giảm 1).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 30 xã (giảm 2).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 39 xã (giảm 2).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 61 xã (tăng 5).

Khu vực phong tỏa

– Số phát sinh trong ngày: 06 ấp.

– Tổng số điểm hiện đang phong tỏa: 108 ấp.

– Số đã kết thúc trong ngày: 08 ấp.

Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành

– Bộ Y tế đã ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” mới thay thế cho hướng dẫn trước đây.

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ điều phối nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

– Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Y tế đã huy động và cử Đoàn công tác (gồm 05 cán bộ, giảng viên và 20 sinh viên Trường Đại học Y Dược thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

– Sở Y tế có Tờ trình về việc thành lập cơ sở tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp.

– Sở Y tế có văn bản gửi Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh báo cáo khẩn về năng lực test nhanh SARS-CoV-2 và các vật tư lấy mẫu xét nghiệm PCR của đơn vị, kể cả đang mua sắm.

– Tiểu ban Điều trị có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19 theo ý kiến Bí thư Tỉnh ủy, theo đó tiêu chuẩn xét nghiệm như sau: Xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 khi đạt các tiểu chuẩn sau: (1) Có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2. (2) Tối thiểu 02 mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) lần 1 và âm tính lần 2.

– Huyện Lấp Vò tạm dừng hoạt động chợ, cửa hàng, tiệm tạp hóa trên địa bàn Huyện, để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ 00 giờ, ngày 18/8 đến hết ngày 25/8 (trừ quầy thuốc tây và cửa hàng xăng, dầu).

– Huyện Hồng Ngự ban hành kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, từ ngày 16/8 đến ngày 20/8.

– 11/12 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 25/8 theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (huyện Cao Lãnh chưa ban hành Kế hoạch).

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

