Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 12/8/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 12/8, đã xét nghiệm RT-PCR 5.457 mẫu (1.473 mẫu đơn, 3.984 mẫu gộp) cho 39.261 người và test nhanh 13.290 mẫu (8.264 mẫu đơn, 5.026 mẫu gộp) cho 21.350 người. Kết quả khẳng định có 132 ca dương tính (gồm các ca đã công bố trong bản tin sáng và trưa nay), giảm 60 ca so ngày hôm qua.

Cụ thể: 17 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 14 ca trong khu vực phong tỏa, 101 ca trong cộng đồng (tăng 63 ca so với ngày hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

101 ca cộng đồng ngụ tại:

– Thành phố Sa Đéc 60 ca: 03 ca ngụ Khóm 1, 09 ca ngụ Khóm 2, Phường 1; 32 ca ngụ khóm Hòa Khánh, 01 ca ngụ Khóm 1, 09 ca ngụ Khóm 2, Phường 2; 01 ca ngụ Khóm 1, Phường 4; 01 ca ngụ ấp Phú Hòa, 02 ca ngụ ấp Phú Long, 01 ca ngụ ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông; 01 ca ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây.

– Huyện Lai Vung 26 ca: 22 ca ngụ ấp Long An, xã Long Thắng; 03 ca ngụ ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa; 01 ca ngụ Khóm 1, thị trấn Lai Vung.

– Huyện Hồng Ngự 08 ca ngụ Ấp 3, xã Thường Phước 1.

– Thành phố Cao Lãnh 04 ca: 02 ca ngụ ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông; 01 ca ngụ Ấp 3, xã Mỹ Tân; 01 ca ngụ Khóm 4, Phường 11.

– Huyện Cao Lãnh 01 ca ngụ Ấp 3, xã Bình Hàng Tây.

– Huyện Tân Hồng 01 ca ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

– Huyện Tháp Mười 01 ca Ngụ ấp Kinh Hội, xã Trường Xuân.

Về tình hình cách ly: Số cách ly trong ngày 665 người (giảm 13 trường hợp so với ngày hôm qua); số hoàn thành cách ly trong ngày 729 người (giảm 64 trường hợp so với ngày hôm qua); tổng số đang quản lý 6.304 người (giảm 64 trường hợp so với ngày hôm qua).

Về tình hình điều trị: Tổng số ca dương tính đến nay là 4.506 ca; số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.266 ca; số bệnh nhân xuất viện 230 ca trong ngày (tăng 113 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 2.143 ca. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong (giảm 08 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 94 ca.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

