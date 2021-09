Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 09/9/2021

Cụ thể, có 19 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 35 ca so với hôm qua), 11 ca trong khu vực phong tỏa (tăng 07 ca so với hôm qua), 11 ca trong cộng đồng (tăng 07 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc. 11 ca trong cộng đồng phát hiện tại: + Huyện Lai Vung: 07 ca ngụ ca ấp Tân Long, xã Hòa Thành. + Thành phố Sa Đéc: 02 ca (01 ca ngụ Khóm 3 và 01 ca ngụ Khóm 1, Phường 1). + Thành phố Cao Lãnh: 01 ca ngụ Khóm 1, Phường 2. + Huyện Cao Lãnh: 01 ca ngụ ấp 4, xã Tân Nghĩa. Kết quả điều trị Tổng số ca dương tính: 7.741 ca. – Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 1.555 ca (giảm 95 ca). + Số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ: 1.369 ca. + Số trường hợp triệu chứng trung bình: 103 ca. + Số trường hợp bệnh nặng: 47 ca (giảm 16 ca). + Số trường hợp rất nặng: 36 ca (giảm 04 ca). – Số bệnh nhân xuất viện: 130 ca trong ngày (tăng 06 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 6.009 ca. – Số ca tử vong: 06 ca trong ngày (tăng 04 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 172 ca. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 – Đợt 7, trong ngày đã thực hiện tiêm 254 mũi vắc xin Pfizer và lũy kế tiêm được 6.997/7.020 liều, đạt 99,67%, hoàn thành đợt 7. – Đợt 8, trong ngày đã thực hiện tiêm 1.987 mũi vắc xin AstraZeneca và lũy kế tiêm được 11.256/10.000 liều, đạt 112,56% (đã hoàn thành). – Tính đến ngày 09/9/2021, tỉnh đã tiêm được 333.143 liều (tiêm mũi 1: 298.873 liều; tiêm mũi 2: 34.270 liều). Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 12 xã (tăng 02). – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 8 xã (giảm 04). – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 24 xã (tăng 03). – Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 99 xã (giảm 01). Thực hiện chính sách hỗ trợ Trong ngày, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, gồm: – Lao động tự do: 522 người với số tiền 783 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 57.134 người, với tổng số tiền trên 85,7 tỷ đồng. – Hộ kinh doanh: 134 hộ với số tiền 402 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 1.286 hộ, với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành – Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp thực hiện nguyên tắc “04 tại chỗ” trên địa bàn thành phố Sa Đéc. – Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh khảo sát khu vực bố trí điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP