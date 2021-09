Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 07/9/2021

Trong ngày 07/9/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 4.925 mẫu (2.325 mẫu đơn, 2.600 mẫu gộp) cho 18.170 người và test nhanh 7.223 mẫu (6.356 mẫu đơn, 388 gộp) 7.223 người. Kết quả khẳng định có 71 ca dương tính (giảm 24 ca so ngày hôm qua), cụ thể: – 32 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, trong đó, có 03 trường hợp là người theo nuôi bệnh nhân F0 (giảm 36 ca so với hôm qua). – 31 ca trong khu vực phong tỏa (tăng 17 so với hôm qua). – 08 ca trong cộng đồng (giảm 05 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc, cụ thể: + Huyện Cao Lãnh: 02 ca (01 ca Ấp 4, xã Tân Nghĩa; 01 ca ấp An Lạc, xã An Bình – công bố bổ sung, kết quả khẳng định ngày 29/8/2021); + Huyện Châu Thành: 02 ca (01 ca ấp Tân Hòa, xã An Hiệp; 01 ca ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông); + Thành phố Cao Lãnh: 04 ca (02 ca Khóm 3, Phường 1; 01 ca Khóm 3, Phường 2; 01 ca Ấp 3, xã Mỹ Trà). Quản lý đối tượng cách ly – Số cách ly trong ngày: 279 người (giảm 117 trường hợp so với ngày hôm qua). – Số hoàn thành cách ly trong ngày: 471 người (tăng 26 trường hợp so với ngày hôm qua). – Tổng số đang quản lý: 4.233 người (giảm 192 trường hợp so với ngày hôm qua). Kết quả điều trị Tổng số ca dương tính: 7.638 ca. – Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 1.713 ca (giảm 12 ca). – Số bệnh nhân xuất viện: 83 ca trong ngày (giảm 47 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 5.755 ca. – Số ca tử vong: 01 ca trong ngày (giảm 01 so với ngày hôm qua), cộng dồn 164 ca. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 10 xã. – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 12 xã (giảm 02). – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 21 xã (giảm 02). – Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 100 xã (tăng 04). Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành – Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với Tổ công tác Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19. – Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Sa Đéc. – Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Trà và phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. – Đồng chí Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm và động viên tinh thần các lực lượng tình nguyện của Đoàn Thanh niên tham gia cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh; họp Hội đồng mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. – Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất theo nguyên tắc “04 tại chỗ” của doanh nghiệp và tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Lấp Vò và thành phố Sa Đéc. – Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ cho tỉnh tối đa 30.000 viên thuốc Molnupiravir để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhằm giúp cho bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất. – Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ thêm cho tỉnh 500.000 liều vắc xin trong tháng 9/2021. – Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận 50.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 01 xe tiêm chủng vắc xin cơ động do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải hỗ trợ. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP