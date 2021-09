Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 06/9/2021

Cụ thể: – 68 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 09 ca so với hôm qua). – 14 ca trong khu vực phong tỏa (tăng 04 so với hôm qua). – 13 ca trong cộng đồng (giảm 06 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc: + Thành phố Sa Đéc: 11 ca (09 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông; 02 ca Khóm 1, Phường 2). + Huyện Châu Thành: 01 ca ấp An Hòa, xã An Hiệp. + Huyện Cao Lãnh: 01 ca ấp 2, xã Mỹ Hiệp. Tổng số ca dương tính: 7.567 ca. – Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 1.725 ca (giảm 37 ca). + Số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ: 1.518 ca. + Số trường hợp triệu chứng trung bình: 107 ca. + Số trường hợp bệnh nặng: 63 ca (giảm 17). + Số trường hợp rất nặng: 37 ca (tăng 05). – Số bệnh nhân xuất viện: 130 ca trong ngày (giảm 35 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 5.672 ca. – Số ca tử vong: 02 ca trong ngày (không thay đổi so với ngày hôm qua), cộng dồn 163 ca. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 – Đợt 7, trong ngày đã thực hiện tiêm 333 mũi vắc xin Pfizer và lũy kế tiêm được 5.075/7.020 liều, đạt 72,29%. – Đợt 8, trong ngày đã thực hiện tiêm 291 mũi vắc xin AstraZeneca và lũy kế tiêm được 7.935/10.000 liều, đạt 79,35%. – Tính đến ngày 06/9/2021, tỉnh đã tiêm được 327.900 liều (tiêm mũi 1: 297.954 liều; tiêm mũi 2: 29.946 liều). Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 10 xã (giảm 03). – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 14 xã (tăng 03). – Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 23 xã (giảm 02). – Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 96 xã (tăng 02). * Trong ngày, UBND các huyện, thành phố đã hỗ trợ cho 192 lao động tự do với số tiền 288 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 54.080 người, với tổng số tiền trên 81,1 tỷ đồng. Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành – Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tiểu ban Cách ly của Ban Chỉ đạo Covid-19 Tỉnh. – Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Tiến Phát về thu gom, xử lý rác thải y tế nguy hại tại các khu cách ly tập trung. – Đồng chí Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc sắp xếp, sửa chữa khu cách ly trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và phương án thi công xây dựng công trình trong tình hình dịch Covid-19. – Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh họp trực tuyến với các ngành, địa phương về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và nhu cầu kết nối tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19; làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19. – Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học 2021 – 2022 và công tác dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh. – Tổ Công tác 229 đã chỉ đạo Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm: + Cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu: (1) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, (2) Giảm sâu số ca nhiễm mới, (3) Hạn chế tử vong, (4) Từng bước thích ứng, khôi phục sản xuất theo chỉ đạo chung của Tỉnh. + Nâng cao hơn nữa quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, nhất là từ tuyến cơ sở phải nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, tích cực xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch… Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP