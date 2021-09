Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 05/9/2021

Trong ngày 05/9/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 5.743 mẫu (1.758 mẫu đơn, 3.985 mẫu gộp) cho 37.279 người và test nhanh 4.242 mẫu (4.165 mẫu đơn, 77 gộp) 4.317 người. Kết quả khẳng định có 78 ca dương tính (giảm 42 ca so với ngày hôm qua).

Cụ thể:

– 49 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 09 ca so với hôm qua).

– 10 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 38 so với hôm qua).

– 19 ca trong cộng đồng (tăng 05 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc, cụ thể:

+ Thành phố Sa Đéc: 09 ca (08 ca Khóm 3, Phường 1; 01 ca khóm Hòa Khánh, Phường 2);

+ Huyện Châu Thành: 08 ca (01 ca ấp An Thành, 02 ca ấp An Hòa, 04 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 01 ca ấp Tây, xã Tân Bình)

+ Huyện Tháp Mười: 02 ca (01 ca Ấp 3, xã Mỹ Đông; 01 ca Khóm 3, thị trấn Mỹ An (đang theo dõi cách ly tại nhà).

Quản lý đối tượng cách ly

– Số cách ly trong ngày: 281 người (giảm 261 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Số hoàn thành cách ly trong ngày: 542 người (giảm 108 trường hợp so với ngày hôm qua).

– Tổng số đang quản lý: 4.559 người (giảm 261 trường hợp so với ngày hôm qua).

Kết quả điều trị

Tổng số ca dương tính: 7.472 ca.

– Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 1.762 ca (giảm 89 ca).

– Số bệnh nhân xuất viện: 165 ca trong ngày (tăng 42 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 5.542 ca.

– Số ca tử vong: 02 ca trong ngày (giảm 04 so với ngày hôm qua), cộng dồn 161 ca.

Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tính đến ngày 05/9/2021, tỉnh đã tiêm được 327.276 liều (tiêm mũi 1: 297.949 liều; tiêm mũi 2: 29.327 liều).

Mức độ nguy cơ dịch Covid-19

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ rất cao”: 13 xã .

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ cao”: 11 xã (giảm 01).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Nguy cơ”: 25 xã (giảm 05).

– Số địa phương cấp xã dự báo “Bình thường mới”: 94 xã (tăng 06).

Thực hiện chính sách hỗ trợ:

Trong ngày, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã hỗ trợ cho 90 lao động tự do với số tiền 135 triệu đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 53.888 người, với tổng số tiền trên 80,8 tỷ đồng.

Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành

– Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Sa Đéc.

– Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định:

+ Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, đến hết ngày 15/9/2021.

+ Đồng thời, tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

– Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Lão khoa Trung ương kết thúc đợt tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp và quay trở về công tác tại đơn vị, từ ngày 09/9/2021.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP