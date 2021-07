Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp chiều 15/7/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 14/7 đến 18 giờ ngày 15/7 đã thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR 513 mẫu và test nhanh 846 mẫu. Kết quả có 99 ca dương tính.

– Có 53 ca trong các cơ sở cách ly tập trung:

+ Liên quan Công ty thủy sản ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh): 29 ca.

+ Liên quan Xí nghiệp May 6: 03 ca (huyện Lai Vung: 01 ca ngụ ấp Long Thuận, xã Long Hậu, 01 ca ngụ ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp Tân Hòa, xã An Hiệp).

+ Có 06 ca ngụ ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh (03 ca là F1 của BN29174 và 03 ca là F1 của BN29145).

+ Có 01 ca ngụ ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh (là F1 của BN30555).

+ Có 02 ca là F1 của BN N.A.D (huyện Tháp Mười: 01 ca ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An; TP. Cao Lãnh: 01 ca ngụ khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú).

+ Có 08 ca ngụ huyện Cao Lãnh (xã Bình Hàng Trung: 01 ca ngụ ấp 4, 01 ca ấp ngụ Bình Hòa; xã Mỹ Hiệp: 03 ca ngụ ấp 2, 01 ca ngụ ấp 1; xã Bình Hàng Tây: 02 ca ngụ ấp 3).

+ Có 01 ca ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc.

+ Có 01 ca ngụ ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng.

+ Có 02 ca là F1 của BN L.T.T.L (đều ngụ ấp An Ninh, xã An Khánh, huyện Châu Thành).

– Có 40 ca trong khu vực phong tỏa:

+ Có 30 ca ngụ huyện Châu Thành (xã An Nhơn: 03 ca ngụ ấp An Thạnh, 01 ca ngụ ấp An Hòa, 01 ca ngụ ấp Tân An; xã An Hiệp: 02 ca ngụ ấp An Hòa, 15 ca ngụ ấp Tân Hòa; xã Hòa Tân: 03 ca ngụ ấp Hòa Hiệp; xã Tân Nhuận Đông: 02 ca ngụ ấp Phú Nhuận, 02 ca ngụ ấp Tân Lập; xã Tân Phú: 01 ca ngụ ấp Tân Thạnh).

+ Có 10 ca liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc: 03 ca là F1 của BN L.T.M (huyện Lấp Vò: 01 ca ngụ ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ; huyện Lai Vung: 01 ca ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành; huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp Phú An, xã Tân Bình), 06 ca là F1 của BN L.T.M và BN T.V.B (thành phố Sa Đéc: 02 ca ngụ khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông; huyện Lai Vung: 01 ca ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành; huyện Châu Thành: 01 ca ngụ ấp Tân An, xã Tân Bình, 01 ca ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú; 01 ca có địa chỉ thường trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), 01 ca ngụ ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung.

– Có 06 ca đang cách ly tại nhà, liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (huyện Châu Thành: 03 ca ngụ ấp Tân An, xã Tân Bình; 03 ca ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung).

Tổng số mắc cộng dồn: 913 ca (Từ 24/6: 883 ca). Kết quả truy vết (cộng dồn): Số F1: 3357; số F2: 7976.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP

Link gốc