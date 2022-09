Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 15/9, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, kết luận và Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đảng ủy Công an tỉnh đã dự báo, đánh giá sát tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, góp phần phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

CTV Phước Thanh/THĐT