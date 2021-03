Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp làm việc với Thành ủy Hồng Ngự

Ngày 11/03/2021, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hồng Ngự. Nội dung làm việc là về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ Hồng Ngự đã cụ thể thành 5 nghị quyết, 4 chương trình, 7 kế hoạch chuyên đề. Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ được tập trung thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực hiện đúng quy định. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội được quan tâm.

Theo báo cáo, tình hình sản xuất công nghiệp của thành phố được duy trì, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 100,43% kế hoạch. Sau khi được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Tp.Hồng Ngự đang tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đã hỗ trợ cho hơn 7.500 người dân gặp khó khăn do tình hình dịch Covid – 19. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố trẻ vùng biên của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương trong năm 2021. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế đã được xác định ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xác định phương hướng, xây dựng kế hoạch, lộ trình để tập trung phát triển thành phố, lộ trình định vị TP.Hồng Ngự thành đô thị loại II. Đầu tư phát triển đô thị gắn với hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển TP.Hồng Ngự trở thành đầu mối trung tâm thương mại – dịch vụ, du lịch, kinh tế của khu vực biên giới và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, chủ động xây dựng lộ trình nhằm chuẩn bị tốt về chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Hoàng Long/THĐT