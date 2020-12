Bán kết League Cup 2020/2021: MU gặp khó, HLV Mourinho mừng thầm

Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết League Cup 2020/2021, MU gặp khó khi đối đầu với man City còn Tottenham gặp Brentford.

Sáng nay (24/12), MU đã giành chiến thắng 2-0 trước Everton để thắng tiến vào bán kết League Cup 2020/2021. Hai cầu thủ lập công cho “Quỷ đỏ” ở trận đấu này là Cavani và Martial.Mặc dù đánh bại Everton để đoạt vé đi tiếp, nhưng không may cho MU là họ phải đọ sức với Man City ở vòng bán kết League Cup 2020/2021. Đây rõ ràng là thách thức rất lớn với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, Tottenham chỉ phải đọ sức với Brentford. Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết League Cup 2020/2021 thì chỉ có duy nhất Brentford không thi đấu ở Premier League. Do đó, đội bóng này bị đánh giá yếu nhất và HLV Mourinho có lý do để mừng thầm. Ở các mùa giải trước, vòng bán kết diễn ra 2 trận (đi và về), nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ở mùa giải năm nay chỉ diễn ra trong một trận đấu. Theo lịch thi các trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 1, trận chung kết diễn ra vào ngày 25/4 trên sân vận động Wembley./.



