Bãi cồn Long Khánh, huyện Hồng Ngự đóng cửa dịp Tết Đoan ngọ

Huyện Hồng Ngự vừa có thông báo không cho người dân đến tắm bãi cồn Long Khánh cho đến khi có thông báo mới.

Vài năm trở lại đây, cứ vào dịp này thì lượng du khách đổ về bãi tắm cồn Long Khánh thuộc xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự khá đông. Có khi lên đến vài ngàn người. Cùng với đó, thì một số dịch vụ đi kèm cũng được hình thành để phục vu du khách, tạo thành điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, nên năm nay, địa phương đã quyết định đóng cửa bãi cồn, cắm người dân đến tắm đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo việc thực hiện, từ ngày 11/6, 2 tổ công tác bao gồm lực lượng Công an xã Long Khánh A và Công an huyện Hồng Ngự, túc trực tại cửa ngõ chính trên đường bộ, dẫn vào bãi tắm, và trực trên sông, để ngăn chặn việc người dân đến bãi cồn bằng đường thủy.

Hòa Thuận/THĐT