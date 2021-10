Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 24 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 4/10 đến 18 giờ ngày 5/10) địa phương ghi nhận 46 ca mắc mới, trong đó có 24 ca trong cộng đồng.

Trong số các ca mắc ngoài cộng đồng, thị xã Phú Mỹ có 16 ca ở khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân và nhà trọ ở ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Điền; 5 ca mắc tại huyện Xuyên Mộc có liên quan đến chùm ca bệnh ở Xí nghiệp Thủy sản Lộc An 3, công trình Novaland Bình Châu; 3 ca còn lại cùng một gia đình ở khu phố Long An, thị trấn Long Điền.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong quá trình sản xuất kinh doanh; xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động tại nơi làm việc.



Lực lượng chức năng Bà Rịa – Vũng Tàu vận động người dân không về quê tự phát bằng xe máy.

Các cơ sở buôn bán, kinh doanh cần tăng cường các biên pháp kiểm soát dịch bệnh trong khâu giao nhận hàng hóa với các tài xế, phụ xe chở hàng. Người điều khiển phương tiện hạn chế dừng, đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, di chuyển đúng lộ trình, ghi chép hành trình vận chuyển và thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tại các địa phương đã nới lỏng giãn cách, người dân không tự phát rời khỏi tỉnh để về quê, do không bảo đảm an toàn phòng chống dịch và an toàn giao thông. Người dân có nguyện vọng về quê cần đăng ký và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức đưa về an toàn, không được tụ tập, dùng phương tiện cá nhân tự di chuyển.

(Theo: Gia Khang/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/ba-ria-vung-tau-ghi-nhan-24-ca-mac-covid-19-moi-trong-cong-dong-895832.vov