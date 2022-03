An Giang: Tạm giữ trên 3.500 chai sữa tắm nhãn mác nước ngoài không hóa đơn, chứng từ

Sáng nay, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển trên 3.500 chai sữa tắm nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên. Lô hàng trị giá khoảng 530 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 26/03, tại khu vực khóm Hoà Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 67C – 044.49 do tài xế Lê Quốc Kha (39 tuổi), trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe có 3.520 chai sữa tắm xuất xứ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá trên. Bước đầu tài xế khai nhận vận chuyển thuê số hàng này từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Tịnh Biên (An Giang) với tiền công 5 triệu đồng. Vụ việc đang cơ quan chức năng xử lý theo quy định.