An Giang: Phát sinh số ca mắc cao kỷ lục từ khi có dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày hôm qua, tỉnh ghi nhận 342 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây cũng là ngày An Giang ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, có 131 ca mắc trong cộng đồng. Huyện Chợ Mới là địa phương có số ca nhiễm diễn biến phức tạp nên đã quyết định về việc công bố tạm thời cấp độ 3 (màu cam) thay cho cấp độ 2 (màu vàng).

Trước đó, toàn tỉnh An Giang thuộc vùng cấp độ 2 về dịch Covid-19 (tương ứng mức độ màu vàng). Đối với cấp huyện, có 3 huyện là Phú Tân, Chợ Mới, Tịnh Biên thuộc vùng cấp độ 2 về dịch; các huyện, thị xã và thành phố còn lại của tỉnh thuộc cấp độ 1 (tương ứng màu xanh). UBND tỉnh An Giang cũng quy định tạm thời áp dụng hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ trên địa bàn thành phố Long Xuyên (dù thành phố này thuộc cấp độ 1) kể từ 5h hôm nay 31-10. Tính từ ngày 15.4 đến nay An Giang đã ghi nhận gần 11 ngàn ca mắc Covid-19, trong đó có 1.134 ca về từ các vùng dịch.