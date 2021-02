An Giang: 5 nghi phạm dùng vỏ lãi đâm cano Công an để cướp lại hàng lậu

Cũng tại An Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến vụ dùng vỏ lãi đâm vào cano của công can để cướp lại hàng lậu. 5 bị can bị bắt tạm giam tuổi từ 24 đến 29, đều ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 1-2, 2 người buôn lậu Campuchia điều khiển vỏ lãi composite chở số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc, thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phát hiện và ra hiệu lệnh kiểm tra. Các đối tượng liền bỏ chạy để lại phương tiện cùng hàng hóa.

Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa này về chốt thì nhóm này đã điều khiển vỏ lãi, đuổi theo lực lượng chức năng rồi đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ và chống trả lại lực lượng rồi giật lấy hàng hóa. Đồng thời, khống chế, xô đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai té ngã xuống sông. Lúc này, đại úy Lê Vũ Trường điều khiển canô lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì nhóm này lên vỏ lãi composite tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý.