Ấn Độ khôi phục xuất khẩu vaccine Covid-19 từ tháng 10

Từ quý 4 năm nay, Chính phủ Ấn Độ sẽ nối lại việc xuất khẩu vaccine Covid-19 ra thế giới trong khuôn khổ Chương trình Vaccine Maitri (Vaccine Maitri – Vaccine Hữu nghị) của nước này, cũng như đóng góp vào Cơ chế phân bổ vaccine Covax. Đây là thông báo của Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya trong cuộc họp báo ngày 20/9 tại thủ đô New Delhi.



Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya. Ảnh ANI.

6 tháng sau khi dừng việc trao tặng, viện trợ và xuất khẩu vaccine Covid-19 cho các nước trên thế giới, Ấn Độ sẽ khôi phục hoạt động này kể từ tháng 10 tới. Theo Bộ trưởng Y tế nước này Mansukh Mandaviya, Ấn Độ sẽ cung cấp cho thế giới vaccine Covid-19 theo Chương trình Vaccine Maitri – một sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu về vaccine trong đại dịch của thế giới. Ấn Độ cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình trong khuôn khổ cam kết với Cơ chế Covax.

“Theo Sáng kiến Vaccine Maitri, chúng tôi sẽ giúp đỡ thế giới và đóng góp vào Cơ chế Covax từ Quý 4. Chúng tôi trông đợi sẽ nhận được hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19 trong tháng tới. Việc sản xuất sẽ tăng nhanh khi Biological E và các công ty khác sẽ bắt đầu đưa vaccine ra thị trường”, ông Mansukh Mandaviya nói.

Người đứng đầu ngành y tế Ấn Độ ước tính, sản lượng vaccine của nước này trong quý cuối của năm 2021 sẽ có thể đạt mục tiêu 1 tỷ liều. So với hồi tháng 4, năng lực sản xuất vaccine Covid-19 của Ấn Độ đã tăng hơn gấp 2 lần, và có thể sẽ là gấp 3 lần vào tháng tới. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn nhấn mạnh việc tiêm chủng cho người dân trong nước vẫn là ưu tiên của Chính phủ.

Vaccine Maitri là một sáng kiến nhân đạo do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng nhằm cung cấp vaccine Covid-19 do nước này sản xuất cho các nước bạn bè, đối tác trên thế giới. New Delhi bắt đầu viện trợ, cho tặng, và xuất khẩu thương mại song phương cho các nước và qua Cơ chế phân bổ vaccine quốc tế Covax kể từ ngày 20/1/2021.

Tuy nhiên, chương trình này bị gián đoạn kể từ tháng 4 năm nay khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng lên dữ dội tại Ấn Độ. Nước này quyết định dừng xuất khẩu để dành nguồn vaccine cho chương trình tiêm chủng trong nước nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tới trước thời điểm việc xuất khẩu vaccine bị đình chỉ, Ấn Độ đã trao tặng hoặc bán được 66 triệu liều vaccine Covid-19 cho khoảng 100 nước.

Ấn Độ hiện được coi là nhà sản xuất vaccine các loại lớn nhất thế giới. Nước này cũng là một trong những đối tác quan trọng của Cơ chế Covax nhằm phân phối vaccine Covid-19 tới các nước đang phát triển. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu chủng ngừa cho 940 triệu người trưởng thành vào tháng 12. Tới thời điểm này, Ấn Độ đã tiêm được ít nhất 1 liều vaccine cho 61% dân số.

Quyết định khôi phục xuất khẩu vaccine Covid-19 được đưa ra chỉ 1 ngày trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hợp tác sản xuất và phân phối vaccine Covid-19 sẽ là một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc gặp giữa ông Modi với các nhà lãnh đạo của Nhóm Đối thoại 4 bên về An ninh (Quad) tại Mỹ trong những ngày tới.

