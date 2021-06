5 cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ đi chuyên cơ cùng... tuyển Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẽ có 5 cầu thủ rời UAE trên chuyên cơ cùng đội tuyển Thái Lan để đến Bangkok, chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2021.

Tại AFC Champions League 2021, câu lạc bộ Viettel – đương kim vô địch V.League nằm ở bảng F cùng các đối thủ BG Pathum United (Thái Lan), Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và đội thắng trận play-off giữa Cảng Thượng Hải và Kaya FC của Philippines vào ngày 23.6.

Do dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã quyết định chọn Thái Lan làm nơi thi đấu tập trung của bảng này thay vì lượt đi và về giữa các quốc gia như trước đây.

Theo lịch thi đấu dự kiến do AFC đưa ra, Viettel sẽ đá trận ra quân với đối thủ Ulsan Huyndai vào ngày 26.6, tức là chỉ 10 ngày sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam với đối thủ UAE tại vòng loại World Cup 2022. Với việc có đến 5 cầu thủ Viettel có tên trong danh sách tuyển Việt Nam trên đất UAE là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Thanh Bình buộc đương kim vô địch V.League 2020 cần tính toán về lịch trình di chuyển của các tuyển thủ.

Theo thông báo trên trang chủ của Viettel, được sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đội tuyển, 5 cầu thủ nói trên sau trận đấu với UAE tối 15.6 cũng sẽ bay sang Thái Lan trên chuyên cơ chở đội tuyển Thái Lan về nước và dự kiến sẽ có mặt tại Băngkok vào ngày 17.6. Khác với Viettel, Hà Nội đang ở trong tình huống khó xử khi AFC chưa quyết định địa điểm diễn ra vòng bảng AFC Cup, trong khi đó lịch thi đấu dự kiến diễn ra từ 29.6 đến 6.7. Danh sách tuyển Việt Nam thời điểm này có đến 9 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội gồm Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Chung, Tấn Trường, Văn Xuân và Việt Anh. Đội bóng Thủ đô chưa biết sẽ để các tuyển thủ của mình đi cùng chuyên cơ về nước cùng tuyển Việt Nam và dự kiến sẽ cách li 21 ngày hay chờ AFC quyết định địa điểm diễn ra vòng bảng AFC Cup và bay thẳng từ UAE sang. Nhiều khả năng, bảng đấu này cũng sẽ phải tạm hoãn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tương tự Hà Nội, bảng H của câu lạc bộ Sài Gòn do đội bóng Singapore đăng cai cũng có nguy cơ phải hủy do dịch COVID-19 và chưa có quyết định cụ thể của AFC.

Theo: VOV.VN

Link gốc