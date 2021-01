5.000 vệ binh quốc gia sẽ ở lại thủ đô Washington tới giữa tháng 3

5.000 vệ binh quốc gia Mỹ sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Washington cho tới giữa tháng 3 khi phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ kết thúc.

Quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ John Whitley ngày 25/01 cho biết khoảng 7.000 vệ binh quốc gia của thủ đô Washington và nhiều bang khác sẽ ở lại thủ đô trong mấy ngày tới nhằm hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương. Con số này sẽ giảm xuống 5.000 từ đầu tháng 2 và sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Washington cho tới khi kết thúc phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 08/02.



Ảnh: Reuters

Quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ John Whitley cho biết đã nhận được yêu cầu duy trì vệ binh quốc gia ở thủ đô Washington từ các cơ quan an ninh địa phương trong bối cảnh lo ngại bất ổn an ninh sau vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội ngày 06/01.

Khoảng 25.000 vệ binh quốc gia đã được triển khai để giúp đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20/01 và tới nay khoảng 13 nghìn vệ binh quốc gia đã được rút về các tiểu bang. Chức năng của vệ binh quốc gia là hỗ trợ an ninh, liên lạc, sơ tán y tế, hậu cần và hỗ trợ an toàn cho các cơ quan liên bang và tiểu bang.

