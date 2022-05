244 chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành chương trình huấn luyện

Chiều ngày 27/5, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh tiếp nhận 244 chiến sĩ nghĩa vụ năm 2022 đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Trước đó, các chiến sĩ tham gia huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại buổi tiếp nhận, Công an Đồng Tháp công bố quyết định phân công chiến sĩ nghĩa vụ về thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Trong thời gian 24 tháng, các chiến sĩ được phân công về tại công an 12 huyện, thành phố và 4 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh gồm: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Trại Tạm giam. Trong thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ, các chiến sĩ sẽ do công an các đơn vị, địa phương quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể.

CTV Thanh Thảo/THĐT