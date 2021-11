12 bến khách ngang sông chính thức được hoạt động trở lại

Sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động, sáng nay đồng loạt 12 bến khách ngang sông nối liền huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang chính thức hoạt động trở lại.

Ghi nhận thực tế vào sáng ngày đầu tiên hoạt động trở lại, do mới bắt đầu hoạt động nên lượng hành khách đi lại giữa huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang chưa nhiều. Nhìn chung, hành khách tham gia đi lại trên bến khách ngang sông đều tuân thủ phòng chống dịch Covid 19 theo khuyến cáo 5K. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp cũng như ở Thị xã Tân Châu, An Giang đã được kiểm soát và đang ở cấp độ 2 nên các bến khách ngang sông hoạt động trở lại đã giải quyết nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân./.

CTV: Tân Hợp