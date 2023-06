Xảy ra cháy, thiệt hại nhà dân ở H.Thanh Bình

Mặc dù đã có nhiều cơn mưa nhưng không làm giảm nguy cơ về cháy nổ vì nắng nóng vẫn xuất hiện. Mới đây, khoảng14 giờ 30 phút ngày 22/6, tại ấp Trung, xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình xảy ra một vụ cháy lớn. Vụ cháy làm thiệt hại 2 căn nhà ở và 1 nhà kho của người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện triển khai ngay lực lượng, phương tiện cùng với lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương tiếng hành chữa cháy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 1 nhà kho, 1 nhà ở và thiệt hại 50% căn nhà kề bên. Hiện Công an huyện đang kết hợp với ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cháy.

Nhằm giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn trước mắt, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi động viên các gia đình và trao số tiền hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình 5.000.000 đồng. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương xã Tân Thạnh cử lực lượng hỗ trợ cùng người dân dọn dẹp để sớm ổn định lại cuộc sống.

Ra Đa/THĐT