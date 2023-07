Vụ bệnh nhân rơi lầu bệnh viện ở Đồng Tháp tử vong: Không có dấu hiệu tội phạm

Trong lúc đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, nữ bệnh nhân 64 tuổi bất ngờ rơi lầu 8 xuống lầu 3 tử vong. Tin từ Công an TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp – nơi xảy ra vụ nữ bệnh nhân rơi từ lầu 8 xuống lầu 3 tử vong

Cụ thể, sáng 8.7, Công an TP. Cao Lãnh nhận tin báo có một nữ bệnh nhân rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp tử vong. Nạn nhân ngụ phường 3, TP. Cao Lãnh. Trước đó một ngày, bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội tiết của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp để điều trị bệnh tiểu đường. Quá trình điều trị, bệnh nhân không có người chăm sóc và có biểu hiện trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, cả đêm không ngủ. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8.7, bệnh nhân này được phát hiện rơi lầu. Lực lượng Công an TP. Cao Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường và phối hợp các ngành chức năng khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nạn nhân bị đa chấn thương, suy hô hấp cấp, chấn thương sọ não nặng. Xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự, Công an TP. Cao Lãnh đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo quy định.

Công an TP.Cao Lãnh/THĐT