UBND tỉnh Đồng Tháp họp chuẩn bị lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu

Còn 5 ngày nữa, lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thành phần 1 sẽ chính thức được diễn ra. Chiều nay, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã họp kiểm tra các nội dung, phần việc liên quan để đảm bảo thành công cho sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp, tập trung đảm bảo an ninh, trật tự chung cho sự kiện. Phối hợp với công an các đơn vị đảm bảo an toàn cho đại biểu. Các sở, ngành liên quan phát huy tinh thần người đứng đầu, đảm bảo nhiệm vụ, phần việc đã được giao. Đồng thời, có báo cáo hằng ngày về công tác chuẩn bị gửi về Văn phòng UBND tỉnh, để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Anh Thư/THĐT