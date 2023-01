Ty Công an tỉnh Prây veng chúc Tết Công an Đồng Tháp

Nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, Trung tướng Prum Som Thor – Trưởng Ty Công an tỉnh Prây veng (Campuchia) cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trung tướng Prum Som Thor gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp bằng tình cảm quý mến chân thành sâu sắc nhất. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận lời chúc tốt đẹp của Trung tướng Prum Som Thor cũng như những tình cảm chân thành mà đoàn công tác dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu cũng bày tỏ mong muốn, sau khi hai bên ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an Prey Veng đã trao đổi một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý và bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới.

CTV Phước Thanh/THĐT