Tuyên dương công an viên đối đầu đối tượng trộm nguy hiểm

Hai Công an viên bán chuyên trách, Công an xã Hòa Thành, huyện Lai Vung đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Mới đây, 2 người này đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sáng nay, lãnh đạo UBND Lai Vung đã đến trao Bằng khen của UBND tỉnh và tuyên dương.

Trước đó, vào ngày 14/12/2022, 2 công an viên là Nguyễn Long Hải và Nguyễn Quốc Ngọc cùng với tổ công tác Công an huyện Lai Vung đã dũng cảm truy bắt hai đối tượng trộm. Các đối tượng này có năm tiền án, tiền sự. Trong quá trình truy bắt, đối tượng manh động, tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 2 công an viên bị thương.

Trước đó, ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho công an viên Nguyễn Long Hải (bị thương nặng). Lãnh đạo Công an huyện Lai Vung cũng tổ chức thăm hỏi và trao số tiền 64.600.000 đồng do cán bộ và chiến sĩ Công an huyện Lai Vung ủng hộ cho anh Hải.

CTV Đoàn Diểu/THĐT