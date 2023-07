Trên đường đi, chiến sĩ công an thành công bắt trộm

Trên đường đi, 2 chiến sĩ nghĩa vụ và một Trung úy là tài xế xe Công an huyện Tân Hồng thành công bắt đối tượng trộm có mang theo bình xịt hơi cay. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ, ngày 03/7.

Hai chiến sĩ tham gia bắt trộm là Hạ sĩ Văn Công Đảng và Hạ sĩ Bùi Văn Vũ Hưng cùng Trung úy Trần Chí Hiếu (là tài xế của Công an huyện chở 2 chiến sĩ). Thời điểm trên, hai chiến sĩ trên đường về đơn vị sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào Đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, 2 anh phát hiện một đối tượng chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn, liên tục nhìn vào nhà người dân. Vì vậy, các chiến sĩ theo dõi cho đến khi phát hiện đối tượng lấy trộm bình phun phân bón và lúa giống của người dân để bên đường. Chiếc xe chở các chiến sĩ đuổi theo đối tượng được khoảng 30km, đến địa phận xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thì áp sát xe đối tượng. Hai chiến sĩ nghĩa vụ nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ tên trộm giao cho công an địa phương.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng là Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1985, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phương đã có 2 tiền án về hành vi cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản và đang bị Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp truy tìm do có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác.

CTV Đoàn Diểu/THĐT