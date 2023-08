Chiều nay, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023. Ông Lê Thành Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Đánh giá tại Hội nghị, trong 20 năm qua, thông qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã có sự tham gia của đông đảo quần chúng, phát huy sức mạnh đoàn kết. Cũng trên cơ sở đó, thành công huy động người dân tham gia phát triển các mô hình như tổ nhân dân tự quản, hội quán, tổ tự quản biên giới, không gian đại đoàn kết. Các mô hình góp phần tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an nịnh trật tự. Lực lượng này cũng tham gia với vai trò nòng cốt trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Lê Thành Công – Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp sẽ duy trì tổ chức đúng địa điểm để đảm bảo tính chất, ý nghĩa của ngày hội; báo cáo, tham mưu kế hoạch tổ chức tới cấp tỉnh để tạo nên chất lượng ngày hội đồng bộ giữa các nơi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương để tổ chức hiệu quả. Ông Lê Thành Công cũng đề nghị sáng tạo hình thức tổ chức để ngày hội ngày càng thu hút, nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) ở khu dân cư. Đây là dịp để ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là dịp để lãnh đạo và người dân gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ.

Cẩm Tiên/THĐT