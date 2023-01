Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Công an – Quân sự - Biên phòng

Ngày 06/01/2023, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ về việc phối hợp Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, và nhiệm vụ quốc phòng.

Trong năm 2022, 3 lực lượng phối hợp trao đổi gần 2.000 lượt thông tin, tài liệu; bảo vệ 50 mục tiêu công trình trọng điểm về an ninh quốc phòng; đảm bảo an ninh an toàn các khách Trung ương, quốc tế đến làm việc tại Đồng Tháp. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, 3 lực lượng đã phối hợp bắt, xử lý hàng trăm vụ việc, đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; tổ chức tuần tra hơn 30.000 cuộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo 3 lực lượng tiếp tục trao đổi giải pháp để có thể thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Trong đó, xây dựng phương án, kế hoạch liên ngành bảo vệ các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

