Thời sự tối - Thứ Tư, ngày 24/5/2023

– Nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi.

– Những điều người lao động cần lưu ý để không bỏ lỡ các quyền lợi được hưởng khi thất nghiệp.

– Xuât hiện 2 số điện thoại mạo danh cán bộ Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp để lừa đảo.

– Trên 208 năm tù dành cho 62 bị cáo trong vụ đường dây lô đề quy mô hàng ngàn tỉ đồng ở An Giang.

– Điểm mặt thủ phạm khiến tiền điện tăng cao chóng mặt trong những tháng qua.

– Bất ngờ nguyên nhân Vụ cháy khu ký túc xá trường học ở Guyana khiến 19 học sinh thiệt mạng.