Thời sự Tối - Thứ Tư, ngày 10/5/2023

Mời quý khán giả đón xem Thời sự tối nay, 10/5 trên kênh THĐT1 với những nội dung chính sau:

– Dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 vấn đề quyết định bản sắc, sức sống, uy tín của ASEAN.

– Dự kiến khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu vào cuối tháng 6. Ban chỉ đạo thực hiện dự án bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

– Biến lục bình thành phân hữu cơ, lời giải căn cơ cho nạn lục bình ken đặc sông, rạch.

– Nhóm chạy điều chuyển Giám đốc công an An Giang đi nơi khác giá 20 tỷ đồng bị tuyên phạt tổng cộng 61 năm tù.

– Phát hiện dấu hiệu buôn bán nội tạng trong vụ giáo phái nhịn ăn đến chết ở Kenya.