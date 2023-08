Thời sự Tối - Thứ Bảy, ngày 26/8/2023

– Đồng Tháp: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước.

– Ấn Độ chính thức áp thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ, gây áp lực thêm cho giá gạo toàn cầu.

– Đầu mùa nước nổi, cá linh non, bông điên điển hút hàng, giá cao, người dân có thêm thu nhập.

– Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp: Khai trương khu du lịch làng bè An Phong.

– Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai cha con ở An Giang bị điều tra về tội “Giết người”.

– Công nghệ AI mới giúp bệnh nhân đột quỵ hay bị liệt giao tiếp tốt hơn.