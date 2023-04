Thời sự Tối - Thứ Bảy, ngày 22/04/2023

– Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp FDI.

– Kịp thời dập đám cháy cỏ do người dân bất cẩn đốt nhựa ở Sa Đéc.

– Tuần hàng xoài Đồng Tháp tại các hệ thống phân phối lớn tại TP. HCM và cả nước, một hoạt động quan trọng trước thềm Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023

– Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, người dân chủ động dời nhà cửa, cây cối trả mặt bằng cho dự án khởi công.

– Nhiều nơi nắng nóng hơn 40 độ C, Nam Bộ sẽ còn nắng nóng kéo dài.