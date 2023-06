Thời sự tối - Thứ Bảy, ngày 17/6/2023

– Khởi công tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long: Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

– Tính đến hôm nay, Cơ quan công an đã bắt 62 đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk.

– 3 ông cháu đuối nước tử vong khi tắm sông lúc chiều tối, thêm cảnh báo thương tâm về tai nạn đuối nước dịp hè.

– Thiếu vắng ông Từ, nhiều đình làng ở Đồng Tháp cửa đóng then cài.

– WHO đang hợp tác với 6 quốc gia để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em.