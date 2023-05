Thời sự tối - Thứ Bảy, ngày 06/5/2023

Mời quý khán giả đón xem Thời sự tối nay, 06/5 trên kênh THĐT1 với những nội dung chính sau:

– Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây gió giật cấp 8.

– WHO dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về Covid-19. Tuy nhiên, không mất cảnh giác, cần quản lý dịch bệnh dài hạn.

– Trước tình hình số ca Covid-19 mới trên cả nước và bệnh nặng gia tăng, người dân chủ động tiêm vắc xin trở lại.

– Nông dân Đồng Tháp mở rộng mô hình canh tác kết hợp lúa – vịt hướng đến nền nông nghiệp đa giá trị.

– Bộ Công an vào cuộc vụ gửi tiết kiệm bị ‘hô biến’ thành bảo hiểm nhân thọ ở Ngân hàng SCB.